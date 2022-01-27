تعرف على نتائج مباريات افتتاح سداسي الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، الأربعاء، ثلاث مباريات في افتتاح الدور السداسي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة.

أسفرت نتائج المباريات كالآتي:

فوز الاتحاد المصراتي على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها: الشوط الأول كان التفوق فيه للهلال (25/ 20) وبقية الأشواط الثاني والثالث والرابع كان التفوق فيها للاتحاد المصراتي (25/ 23، 25/ 19، 25/ 17).

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وفى المباراة الثانية، فاز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي وبنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها: (25/ 21، 25/ 17، 25/ 21).

وفى المباراة الثالثة فاز السويحلي على أساريا وبنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها: (25 /14، 25 /18، 28/ 26).

واليوم الخميس سيتجدد الموعد مع ثلاث مباريات في سداسي الطائرة المباراة الأولى تجمع الاتحاد المصراتي مع أساريا ويعقبها الأهلي بنغازي مع السويحلي، والمباراة الثالثة ستجمع الهلال مع الأهلي طرابلس.