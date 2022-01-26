معتصم الصويعي ناطقا رسميا للاتحاد الليبي لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت اللجنة الإعلامية للاتحاد الليبي لكرة اليد، في اجتماعها الأول، تكليف الإعلامي معتصم الصويعي، مهمة الناطق الرسمي للجنة الإعلامية للاتحاد، وعن طريقه يتم التواصل مع مختلف وسائل الإعلام.

يشار إلى أن معتصم الصويعي من الإعلاميين الشباب الذين شقوا طريقهم بنجاح، حيث كانت بدايته في العام 2004، عبر الصحافة الرياضية المكتوبة، وتحصل على عدة دورات في المراسلات والإدارة الرياضية بمركز الإعلام الجديد والأكاديمية الأولمبية.

- حقق ثلاثية الموسم.. الأهلي طرابلس يتوج بطلا لكأس سوبر اليد

- انطلاق موسم كرة اليد بالكأس الممتازة بين الهلال والأهلي طرابلس

- أسامة الساعدي رئيسا لفرعي اليد بالمنطقة الثانية

- تشكيل لجنة إعلامية جديدة باتحاد كرة اليد

وفي العام 2015 التحق بالعمل في «راديو ليبيا الرياضية»، وحظيت برامجه المسموعة بالإعداد والتقديم الجيد، والمتابعه والإشادة.