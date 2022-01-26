المنتخب الوطني يطير إلى الكويت...

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى الكويت؛ للدخول في معسكر إعداداي لـ«فرسان المتوسط»، تتخلله إقامة مباراتين وديتين أمام المنتخب الكويتي، الأولى تقام في 29 يناير الجاري، والثانية في 31 يناير أو الأول من فبراير المقبل.
ودخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في تجمع في طرابلس، وأجرى بعض التدريبات بملعب أحمد البوسيفي في طرابلس.
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وشهدت قائمة المنتخب تواجد لاعبين يظهرون للمرة الأولى مع «فرسان المتوسط»، وهم فاضل سلامة لاعب الأهلي بنغازي، المهدي الكوت من الأخضر، معاذ المنصوري حارس مرمى أبوسليم، يوسف فايق وطارق ابشارة لاعبا نادي الأولمبي. واستبدل أحمد المقصي باللاعب ناجي دارء بسبب إصابة الأول.
وجاءت القائمة كالآتي
معاذ اللافي ومراد الوحيشي ومعاذ المنصوري ومعتصم صبو وسند الورفلي وأحمد التريي وعلي يوسف وجمعة بورقيقة والمهدي الكوت وفاضل سلامة وناجي دارء وعمر الخوجة والشامخ العبيدي ومأب شكري ومحمد التهامي ونورالدين القليب وطارق بشارة ومحمد صولة والسنوسي الهادي وحمدو الهوني وأنس المصراتي ومعاذ عيسى ويوسف فائق.
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