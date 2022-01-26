المنتخب الوطني يطير إلى الكويت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى الكويت؛ للدخول في معسكر إعداداي لـ«فرسان المتوسط»، تتخلله إقامة مباراتين وديتين أمام المنتخب الكويتي، الأولى تقام في 29 يناير الجاري، والثانية في 31 يناير أو الأول من فبراير المقبل.

ودخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في تجمع في طرابلس، وأجرى بعض التدريبات بملعب أحمد البوسيفي في طرابلس.

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وشهدت قائمة المنتخب تواجد لاعبين يظهرون للمرة الأولى مع «فرسان المتوسط»، وهم فاضل سلامة لاعب الأهلي بنغازي، المهدي الكوت من الأخضر، معاذ المنصوري حارس مرمى أبوسليم، يوسف فايق وطارق ابشارة لاعبا نادي الأولمبي. واستبدل أحمد المقصي باللاعب ناجي دارء بسبب إصابة الأول.