لاعب الأهلي طرابلس السابق ينتقد تجاهل الأندية للمدربين المحليين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

انتقد لاعب الأهلي طرابلس السابق، علي الديب، الأندية الليبية التي تتجاهل المدربين المحليين، متسائلًا عن أسباب هذا التجاهل.

وقال الديب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المدرب الأجنبي يعامل بطريقة مغايرة على عكس المحلي.

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وأضاف أن المدرب الأجنبي تدفع له الأموال في حين المدرب المحلي يحصل على مستحقاته بصعوبة من الأندية، داعيًا لمناقشة هذا الموضوع.