العريفي يطالب بدعم نادي الوحدة في أزمته

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ناشد الرئيس السابق لنادي الوحدة الرياضي الثقافي الاجتماعي بطرابلس، عبدالمجيد العريفي، منتسبي نادي الوحدة ورياضييه القدامى وسكان منطقة ميزران بضرورة الوقوف مع ناديهم الذي يمر بظروف صعبة.

وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قال العريفي: «جميعنا يعلم الظروف الصعبة التي يعانيها النادي في هذه الفترة؛ إذ كان مضربا للمثل بتميزه اللافت في النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على مدار عقود من الزمن بفضل اللحمة والترابط بين الإدارة والمنتسبين».

وناشد العريفي الجميع من مشجعين ورياضيين قدامى ومدربين وأحباء وسكان شارع ميزران بالمبادرة بإنقاذ النادي ودعمه بالسبل كافة، ليعود لسابق عهده ومجده. وطلب العريفي بصورة عاجلة من أمانة الجمعية العمومية وإدارة النادي عقد اجتماع طارئ لطرح المعوقات ووضع الحلول المناسبة لإنهاء هذه الأزمة.