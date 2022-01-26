الهلال يلتقي الاتحاد المصراتي في افتتاح سداسي الطائرة.. و«بوابة الوسط» تستعرض الأجندة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، الأربعاء، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، وبنظام التجمع ومن نصف دوري، مباريات الدور السداسي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة، بمشاركة فرق الأهلي بنغازي، والهلال، والسويحلي، والاتحاد المصراتي، والأهلي طرابلس، وأساريا.

وحسب القرعة التي أُجريت، الثلاثاء، بفندق الماسة بمصراتة، تقام الأربعاء ثلاث مباريات في افتتاح الدوري السداسي.



المباراة الأولى ستجمع الهلال والاتحاد المصراتي، وتنطلق في تمام الساعة الثانية ظهرا، والمباراة الثانية تجمع الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي بداية من الرابعة مساء، وثالث المباريات تجمع السويحلي مع أساريا، وتنطلق في السادسة مساء.

يشار إلى أنه في ختام الدوري، الفرق أصحاب التراتيب الأربعة الأولى ستتأهل إلى المرحلة الثالثة، المعروفة بالمربع الذهبي والذي سيقام من تجمعين.