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قرعة سداسي الطائرة بفندق الماسة بمصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 25 يناير 2022, 02:31 مساء
قرعة سداسي الطائرة بفندق الماسة بمصراتة
مباراة في الكرة الطائرة للأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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أكد عضو اللجنة المشرفة على بطولة سداسي الكرة الطائرة فرج الأعوج، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، أن قرعة الدوري السداسي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة ستُجرى، الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بفندق الماسة، بمصراتة.

وأضاف: «ينتظر أن يحضر اللجنة المشرفة ومندوبو الفرق الستة المشاركة وهي: الأهلي بنغازي والهلال عن المجموعة الأولى، والسويحلي والاتحاد المصراتي من المجموعة الثانية، والأهلي طرابلس وأساريا من المجموعة الثالثة».
 
يشار إلى أن الدور السداسي سيقام على ملعب قاعة مصراتة للألعاب الرياضية، وبنظام النصف دوري، وتتأهل الفرق المتحصلة على التراتيب الأربعة الأولى  إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي ستقام من تجمعين، والأكثر نقاطا في التجمعين سيتوج بكأس بطولة ليبيا للكرة الطائرة.

وكان رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك قد صدر عنه قرار بتشكيل لجنة مشرفة على الدور السداسي برئاسة خيري دوه ونائبه عادل الرياني والمقرر حسين الحضيري، وعن لجنة الحكام علي المكشالي وعن مكتب الإعلام فرج الأعوج وعضوية كل من: إبراهيم نصر ووجدى القمبري، وأحمد التريكي، وفرج الجعيبي، وأدريس سليمان العوف، ومنير درز.

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