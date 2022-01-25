جعفر رئيسا للاتحاد الليبي للرياضات الشعبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي قرارا بتأسيس الاتحاد الليبي للرياضات التقليدية الشعبية، يمارس نشاطه وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة في هذا الشأن.

واعتمدت لجنة تأسيسية لهذا الاتحاد برئاسة أحمد محمد جعفر وعضوية كل من مصطفى سالم عكاشة وعبدالرزاق ملوس وعبداللطيف محمد قدور وعبدالرؤوف عمار الزويبطي وعزالدين رمضان بن موسى ومصطفى علي إسكندر.

وفي المادة الثانية من القرار، يكلف الاتحاد المذكور بنشر ثقافة الرياضات التقليدية الشعبية، بين أبناء الوطن وتعزيز مفهومها كتراث وطني ليبي، وتشجيع الشباب على ممارستها، وإقامة المحافل والمناشط والمهرجانات الوطنية، وإحياء لتراث الأجداد.

جانب من الرياضات التقليدية الشعبية. (فيسبوك)

صورة ضوئية من القرار. (فيسبوك)

صورة ضوئية من القرار. (فيسبوك)