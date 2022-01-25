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بارتي الأولى عالميا تسحق بيغولا وتبلغ نصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 12:07 مساء
بارتي الأولى عالميا تسحق بيغولا وتبلغ نصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس
الأسترالية أشلي بارتي. (إنترنت)
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سحقت الأسترالية أشلي بارتي، المصنفة أولى عالميًا في كرة المضرب، الأميركية جيسيكا بيغولا في طريقها إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الثلاثاء، في ملبورن.

وهيمنت بارتي (25 عامًا) على المصنفة 21 عالميًا حاسمة المباراة (6-2 و6-صفر) في 63 دقيقة على ملعب رود ليفر أرينا، لتضرب موعدًا في المربع الأخير مع الأميركية الأخرى ماديسون كيز، بحسب «فرانس برس».

وبلغت بارتي في أستراليا نصف نهائي 2020 وربع النهائي في 2021، علمًا بأنها متوجة بلقبين كبيرين هما رولان غاروس 2019 وويمبلدون 2021.

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