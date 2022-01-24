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«كاف» يعتمد ملعب «شهداء بنينا» مجددا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 24 يناير 2022, 10:05 مساء
«كاف» يعتمد ملعب «شهداء بنينا» مجددا
ملعب «شهداء بنينا» . (الإنترنت)
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اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مجددًا ملعب «شهداء بنينا»، حسبما أفاد المراقب الفني لـ«كاف»، المهندس محمد قريميدة.

وقال قريميدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اعتماد الكاف ملعب «شهداء بنينا»، يسمح لممثلي ليبيا في المنافسات الأفريقية، الأهلي طرابلس والاتحاد بلعب مبارياتهما في دوري المجموعات بالكونفدرالية على هذا الملعب انطلاقًا من منتصف فبراير.

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وتشارك ليبيا بفريقي الاتحاد بطل الدوري المحلي القادم من بطولة دوري الأبطال، والأهلي طرابلس وصيف مسابقة الدوري المحلي في النسخة الأخيرة والمشارك من البداية في بطولة «الكونفدرالية».

جاء الأهلي طرابلس في المجموعة الأولى بجانب زاناكو الزامبي والصفاقسي التونسي وبيراميدز المصري.

أما الاتحاد فجاء في المجموعة الثانية بجانب شبيبة الساورة الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وشبيبة القبائل الجزائري أو ريال ليوباردز من مملكة إسواتيني.

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