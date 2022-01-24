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حقق ثلاثية الموسم.. الأهلي طرابلس يتوج بطلا لكأس سوبر اليد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 24 يناير 2022, 08:28 مساء
حقق ثلاثية الموسم.. الأهلي طرابلس يتوج بطلا لكأس سوبر اليد
الأهلي طرابلس يتوج بطلا لكأس سوبر اليد. (الإنترنت)
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توجت يد «الأهلي طرابلس»، بكأس السوبر بعد فوزها مساء اليوم، على فريق «الهلال» في المباراة التي أُقيمت بقاعة «17 فبراير» بنتيجة (31) مقابل (24).

بهذا التتويج استطاع فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد، تحقيق الثلاثية وهي بطولة الدوري والكأس وكأس السوبر.

- انطلاق موسم كرة اليد بالكأس الممتازة بين الهلال والأهلي طرابلس
- تشكيل لجنة إعلامية جديدة باتحاد كرة اليد
- قرعة نارية بمشاركة الأهلي طرابلس والسويحلي في بطولة الأندية العربية للطائرة

يذكر أن «الأهلي طرابلس» كان توج بلقب بطولتي الدوري والكأس، حيث حصد ثنائية الموسم الماضي.

من جهة أخرى سينطلق الدوري الليبي للموسم الجديد لكرة اليد، دوري المحترفين، في 31 يناير الجاري.

مباريات الدوري
وستكون مباريات الأسبوع الأول من دوري المحترفين  للموسم الرياضي الجديد (2021\2022م) على النحو التالي:

اتحاد الشرطة × الأهلي طرابلس.

الجزيرة × الاتحاد.

النجمة × الأهلي بنغازي.

المروج × النصر.

بنغازي الجديدة × الهلال.

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