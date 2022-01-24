صبري قشوط مدربا للمحلة خلفا للديب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي المحلة مع المدرب الوطني صبري قشوط لتدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب الوطني رضوان الديب، الذي تقدم بإستقالته عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» وأعلن فيها عدم تكملة باقي المشوار، وقدم في منشوره كل الشكر والتقدير والاحترام للطاقم الفني والطبي «المصاحب لي في مشوار أعتز به، شهد له القاصي والداني بالمستوى الراقي وأداء الفريق الممتاز».

ووجه الديب الشكر للاعبين قائلًا: «الرجال الذين قاتلوا معي في كل المباريات، نسأل الله لكم التوفيق والنجاح في باقي مشواركم».

المدرب الوطني صبري قشوط كان مدربًا لفريق الأفريقي بدرنة، وقدم استقالته قبل أيام، وقد سبق أن درب عديد الفرق من بينها المدينة والوحدة والشط وآخرها نادي الأفريقي، وهو أحد فرق الدرجة الأولى، وسيساعد قشوط في تدريب المحلة المدرب الوطني محمد الزقوزي.