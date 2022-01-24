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انطلاق موسم كرة اليد بالكأس الممتازة بين الهلال والأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 24 يناير 2022, 04:15 مساء
انطلاق موسم كرة اليد بالكأس الممتازة بين الهلال والأهلي طرابلس
مباراة للأهلي بنغازي في كرة اليد. (صفحة كرة اليد الليبية عبر فيسبوك)
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ينطلق، الأحد، بقاعة 17 فبراير بالمدينة الرياضية بطرابلس الموسم الرياضي للاتحاد الليبي لكرة اليد بمباراة الكأس الممتازة، التي تجمع الهلال والأهلي طرابلس.

والإثنين المقبل سينطلق الدوري الليبي لكرة اليد بمشاركة عشرة فرق تتبارى فيما بينها من مجموعة واحدة، وجاءت مباريات الأسبوع الأول على النحو التالي:

بقاعة المرج فريق النصر سيحل ضيفا على المروج، وبقاعة بنغازي ستقام مباراتان، الأولي النجمة يلتقي الأهلي بنغازي، والهلال يتبارى مع بنغازي الجديدة.

وتشهد قاعة 17 فبراير لقاء بين الشرطة والأهلي طرابلس، وبقاعة زوارة الاتحاد يحل ضيفًا على الجزيرة.

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