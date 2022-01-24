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قرعة نارية بمشاركة الأهلي طرابلس والسويحلي في بطولة الأندية العربية للطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 24 يناير 2022, 11:39 صباحا
قرعة نارية بمشاركة الأهلي طرابلس والسويحلي في بطولة الأندية العربية للطائرة
فريق الطائرة بنادي السويحلي. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)
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أجريت، السبت، بالبحرين، قرعة البطولة العربية للكرة الطائرة التي تستضيفها تونس في الفترة من 15 وحتى 27 فبراير المقبل، ويمثل ليبيا: الأهلي طرابلس والسويحلي، وأسفرت القرعة عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى
الترجي الرياضي التونسي، كاظمة الكويتي، الأولمبي الميلي الكتامي الجزائري، شباب الحسين الأردني، والسويحلي الليبي.

المجموعة الثانية
الكامل والوافي العماني، الريان القطري، الكويت الكويتي، الصداقة الفلسطيني، الأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة
مستقبل المرسى التونسي، الأهلي القطري، غاز الجنوب العراقي، خبيل اليمني، سنجل الفلسطيني.

المجموعة الرابعة
البشمركة العراقي، السيب العماني، الشعلة اليمني، دار كليب البحريني.

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