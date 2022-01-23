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الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 05:45 مساء
الكويت تضع كليمنتي في اختبار صعب أمام منتخب ليبيا
السعيد يصوب لمنتخب مصر أمام ليبيا. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)
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يترقب المنتخب الليبي الأول لكرة القدم وصول الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهتي منتخب الكويت وديًا؛ حيث يتقابل المنتخبان ضمن أجندة «أيام فيفا»، يومي التاسع والعشرين من يناير الجاري، والأول من فبراير المقبل.

وتحتسب نتائج المبارتين ضمن تقييمات الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، وتؤثر على نتائج ترتيب المنتخبات في النشرة الشهرية التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

سبق وألمح رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبدالحكيم الشلماني إلى إمكانية معاقبة الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بالإقصاء والإقالة نهائيًا دون رجعة، إذا لم يلتزم كليمنتي بالحضور إلى ليبيا، ليزيد الأمور تعقيدًا حول مستقبل «فرسان المتوسط».

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