الشتيوي يؤسس للووشو بمدرسة نجوم المستقبل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد مدرب الـ«ووشو» مجدى الشتيوي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الأحد، أنه بدأ الإشراف منذ شهرين في تكوين نواة لفريق في لعبة الـ«ووشو» داخل مدرسة «نجوم المستقبل» الواقعة بمنطقة رأس حسن بطرابلس.

وأضاف الشتيوى أنه وجد الاهتمام والتشجيع والتحفيز من قبل مديرة المدرسة نهي الحجاجي، التي بذلت كل الصعاب ووفرت معدات التدريب من بساط وقفازات وواقيات الصدر وأيضًا واقيات الأسنان وحقيبة ملاكمة ومجسم اللكم، بالإضافة إلى معدات اللعب.

وعن المشارَكات أوضح الشتيوي، أنه جارِ الاستعداد لخوض أول مشاركة في بطولة ليبيا للوشو التي تستضيفها مدينة مصراتة في مارس المقبل.

الووشو بمدرسة نجوم المستقبل. (فيسبوك)