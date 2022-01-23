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العروبة والمروج في أهم مباريات جولات تفادي الهبوط بالطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 23 يناير 2022, 11:12 صباحا
العروبة والمروج في أهم مباريات جولات تفادي الهبوط بالطائرة
مباراة لفريق الطائرة بنادي العروبة. (صفحة نادي العروبة عبر فيسبوك)
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جرت، السبت، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، ثلاث مباريات في دوري تفادي الهبوط في الكرة الطائرة.

أسفرت النتائج عن فوز البشائر على العروبة بثلاثة أشواط دون مقابل، كانت نتائجها (25-23، 25-17، 25-23).

كما فاز الأفريقي على المروج بثلاثة أشواط مقابل شوطين (26-24، 19-25، 25-19، 23-25، 15-12).

وفاز النصر على الوحدة الويفات بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-15، 25-16، 25-15).

الترتيب بعد الجولة الرابعة
النصر12 نقطة، البشائر 9 نقاط، الأفريقي 8 نقاط، المروج 4 نقاط، العروبة 3 نقاط، الوحدة الويفات دون نقاط.

مباريات الجولة الأخيرة
ويتجدد الموعد، اليوم الأحد، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، مع مباريات الجولة الخامسة والأخيرة لدوري تفادي الهبوط في الكرة الطائرة.

المباراة الأولى ستجمع العروبة مع المروج، ولها أهمية كبيرة للفريقين، الفاقد لنتيجة المباراة، سيلتحق بالوحدة الويفات، ويهبط لدوري الدرجة الثانية، ويعقبها لقاء النصر والبشائر، وثالث المباريات ستجمع الأفريقي زليتن والوحدة الويفات.

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