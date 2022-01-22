Atwasat

تحديد موعد مباراة السوبر لكرة اليد بين الأهلي طرابلس والهلال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 22 يناير 2022, 06:10 مساء
تحديد موعد مباراة السوبر لكرة اليد بين الأهلي طرابلس والهلال
شعار الاتحاد الليبي لكرة اليد. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

حدد الاتحاد العام الليبي لكرة اليد موعد مباراة السوبر بين فريقي الأهلي طرابلس والهلال، يوم الأحد 24 يناير الجاري، بطرابلس بقاعة 17 فبراير.

الأهلي طرابلس كان قد تُوج بلقب بطولتي الدوري والكأس؛ حيث حصد ثنائية الموسم الماضي.

من جهة أخرى، سينطلق الدوري الليبي للموسم الجديد لكرة اليد دوري المحترفين في 31 يناير الجاري، وستكون مباريات الأسبوع الأول من دوري المحترفين  للموسم الرياضي الجديد (2021-2022) على النحو الآتي:

اتحاد الشرطة × الأهلي طرابلس
الجزيرة × الاتحاد
النجمة × الأهلي بنغازي
المروج × النصر
بنغازي الجديدة × الهلال

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر

قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها

«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»

الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»
الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»

الموت يغيب بسام الملا مخرج «باب الحارة»
ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت

ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت
هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي

هونغ كونغ تعدم الهامستر المصابة بـ«كوفيد-19» وسط غضب شعبي
السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق

السعودية تسجل درجات حرارة متدنية في شكل غير مسبوق
الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

الاتحاد «بطل الشتاء».. تعرف على نتائج مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا

روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة

بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة
المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة

المنفي: المشاكل الحاصلة في ليبيا لا يعالجها الكلام الكثير والخطابات الرنانة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
منتخب ليبيا لكرة السلة يعسكر في مصر استعدادا للبطولة العربية في دبي
منتخب ليبيا لكرة السلة يعسكر في مصر استعدادا للبطولة العربية في ...
الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»
الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»
قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر
قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر
بركان رئيسا للجنة الإعلامية باتحاد كرة القدم الليبي
بركان رئيسا للجنة الإعلامية باتحاد كرة القدم الليبي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا»......
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي...
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في ......
وفاة لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق هشام أبوالخيرات
وفاة لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق هشام أبوالخيرات...
المزيد
المعداني يشيد بالعيساوي عبر تحية ورسالة
المعداني يشيد بالعيساوي عبر تحية ورسالة...
تحديد موعد مباراة السوبر لكرة اليد بين الأهلي طرابلس والهلال
تحديد موعد مباراة السوبر لكرة اليد بين الأهلي طرابلس والهلال...
دارنس يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس العيساوي
دارنس يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس العيساوي...
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي...
بركان رئيسا للجنة الإعلامية باتحاد كرة القدم الليبي
بركان رئيسا للجنة الإعلامية باتحاد كرة القدم الليبي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط