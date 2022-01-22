تحديد موعد مباراة السوبر لكرة اليد بين الأهلي طرابلس والهلال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حدد الاتحاد العام الليبي لكرة اليد موعد مباراة السوبر بين فريقي الأهلي طرابلس والهلال، يوم الأحد 24 يناير الجاري، بطرابلس بقاعة 17 فبراير.

الأهلي طرابلس كان قد تُوج بلقب بطولتي الدوري والكأس؛ حيث حصد ثنائية الموسم الماضي.

من جهة أخرى، سينطلق الدوري الليبي للموسم الجديد لكرة اليد دوري المحترفين في 31 يناير الجاري، وستكون مباريات الأسبوع الأول من دوري المحترفين للموسم الرياضي الجديد (2021-2022) على النحو الآتي:

اتحاد الشرطة × الأهلي طرابلس

الجزيرة × الاتحاد

النجمة × الأهلي بنغازي

المروج × النصر

بنغازي الجديدة × الهلال