بث مباشر عبر «WTV».. النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» ديربي بنغازي، عبر استديو تحليل، بين فريقي «الأهلي بنغازي» و«النصر»، السبت، على ملعب «شهداء بنينا».

تأتي القمة بين قطبي مدينة بنغازي، النصر والأهلي بنغازي، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من المسابقة الكبرى، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وقبل المباراة يحتل «النصر» ثالث المجموعة برصيد 16 نقطة، و«الأهلي بنغازي» متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بـ24 نقطة.

وتنقل قناة الوسط «WTV» الفضائية المباراة التي تنطلق الخامسة مساءً، كما تبث مباشرة عبر موقع «بوابة الوسط» وصفحتها على منصة «فيسبوك»، ويسبقها استديو تحليلي بدءًا من الثانية والنصف، ويقدمه مؤيد اسكندر وعبدالرزاق بلحاج، رفقة عدد من الخبراء والمحللين الرياضيين.

وتبث قناة الوسط على التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6، والتردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7.