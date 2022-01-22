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قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 22 يناير 2022, 03:17 مساء
قناة «WTV» تبث استديو تحليل لديربي الأهلي بنغازي والنصر
استديو تحليل ديربي الأهلي بنغازي والنصر. (خاص - بوابة الوسط)
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تبث قناة «WTV» في الثانية والنصف، تغطية خاصة لديربي بنغازي عبر استديو تحليل، بين فريقي «الأهلي بنغازي» و«النصر»، حيث تتجه أنظار متابعي الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، السبت، صوب ملعب «شهداء بنينا»، الذي يحتضن المباراة.

تأتي القمة بين قطبي مدينة بنغازي، النصر والأهلي بنغازي، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من المسابقة الكبرى، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وقبل المباراة يحتل «النصر» ثالث المجموعة برصيد 16 نقطة، و«الأهلي بنغازي» متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بـ24 نقطة.

وتنقل قناة الوسط «WTV» الفضائية المباراة التي تنطلق الخامسة مساءً، كما تبث مباشرة عبر موقع «بوابة الوسط» وصفحتها على منصة «فيسبوك»، ويسبقها استديو تحليلي بدءًا من الثانية والنصف، ويقدمه مؤيد اسكندر وعبدالرزاق بلحاج، رفقة عدد من الخبراء والمحللين الرياضيين.

وتبث قناة الوسط على التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6، والتردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7.

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