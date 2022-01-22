الدبيبة يعلق على «ديربي بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، على ديربي بنغازي المنتظر، السبت، بين فريقي «النصر» و«الأهلي بنغازي» بملعب «شهداء بنينا»، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من المسابقة الكبرى.

وقال الدبيبة في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ملعب شهداء بنينا يحتضن اليوم ديربي بنغازي بين فريقي النصر والأهلي بنغازي، متمنيًا أن تسود الروح الرياضية أجواء المباراة».

وأضاف رئيس الحكومة أن «استكمال صيانة المدينة الرياضية ببنغازي، وملاعبها، هدف أساسي في خطتنا لعودة الحياة».

تأتي القمة المرتقبة في الدوري الليبي لكرة القدم ضمن منافسات المجموعة الأولى، وقبل المباراة يحتل «النصر» ثالث المجموعة برصيد 16 نقطة، و«الأهلي بنغازي» متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بـ24 نقطة.

وتنقل قناة الوسط (WTV) الفضائية المباراة التي تنطلق الخامسة مساء، كما تبث مباشرة عبر موقع «بوابة الوسط» وصفحتها على منصة «فيسبوك»، ويسبقها استديو تحليلي بدءًا من الثانية والنصف، ويقدمه مؤيد اسكندر وعبدالرزاق بلحاج، رفقة عدد من الخبراء والمحللين الرياضيين.

وتبث قناة الوسط على التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6، والتردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7.