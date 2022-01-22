منتخب ليبيا لكرة السلة يعسكر في مصر استعدادا للبطولة العربية في دبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وصلت بعثة منتخب ليبيا لكرة السلة مصر، الجمعة، للدخول في معسكر يتواصل لقرابة أسبوعين، يتحول بعدها الفريق الوطني إلى دبي للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات، التي ستنطلق في السادس من فبراير المقبل.

من جانبه قال المصري أمير إبراهيم، المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة السلة، «فترة الاستعداد للبطولة العربية قصير جدًّا، وسيتم التركيز على الجانبين البدني والخططي، مع التركيز على الناحيتين الدفاعية والهجومية، الدفاع المتكامل، ودفاع لاعب ضد لاعب»، بحسب صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة.

وأضاف: «في البرنامج إقامة ثلاث مباريات ودية، من بينها مباراتان وديتان مع الزمالك والأهلي المصريين».

منتخب ليبيا لكرة السلة. (فيسبوك)