«النصر» ينفرد بصدارة دوري طائرة الهبوط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الجمعة، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية ثلاث مباريات في دوري تفادي الهبوط في الكرة الطائرة، أسفرت عن فوز «البشائر» على «المروج» بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (23-25، 25- 13، 25-20، 25-16).

كما فاز «النصر» على «الأفريقي زليتن» بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-9، 25-16، 25- 22)، كما فاز «العروبة» على «الوحدة الويفات» بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25- 18، 25-17، 25-23).

الترتيب بعد الجولة الثالثة

الترتيب بعد الجولة الثالثة، «النصر» في الصدارة بـ9 نقاط، ويلاحقه «البشائر» و«الأفريقي زليتن» بـ6 نقاط لكل منهما، ومن خلفهما «العروبة»، و«المروج» برصيد 3 نقاط لكل منهما، وأخيرًا «الوحدة الويفات» دون نقاط.