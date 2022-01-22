«النصر» ينفرد بصدارة دوري طائرة الهبوط...

جرت الجمعة، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية ثلاث مباريات في دوري تفادي الهبوط في الكرة الطائرة، أسفرت عن فوز «البشائر» على «المروج» بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (23-25، 25- 13، 25-20، 25-16).
كما فاز «النصر» على «الأفريقي زليتن» بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-9، 25-16، 25- 22)، كما فاز «العروبة» على «الوحدة الويفات» بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25- 18، 25-17، 25-23).
الترتيب بعد الجولة الثالثة
الترتيب بعد الجولة الثالثة، «النصر» في الصدارة بـ9 نقاط، ويلاحقه «البشائر» و«الأفريقي زليتن» بـ6 نقاط لكل منهما، ومن خلفهما «العروبة»، و«المروج» برصيد 3 نقاط لكل منهما، وأخيرًا «الوحدة الويفات» دون نقاط.
مباريات الجولة الرابعة
وتقام مباريات الجولة الرابعة، السبت، حيث يتجدد الموعد بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية لإقامة الجولة الرابعة لتفادي الهبوط، المباراة الأولى ستجمع «العروبة» مع «البشائر»، وتعقبها مباراة «المروج» و«الأفريقي»، وفي المباراة الثالثة سيلتقي «النصر» مع «الوحدة الويفات».
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