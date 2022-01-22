ديربي مرتقب بين الأهلي بنغازي والنصر في الدوري الليبي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتجه أنظار متابعي الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، السبت، صوب ملعب «شهداء بنينا»، الذي يشهد إقامة مباراة بين قطبي مدينة بنغازي، النصر والأهلي بنغازي، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من المسابقة الكبرى.

تأتي القمة المرتقبة في الدوري الليبي لكرة القدم ضمن منافسات المجموعة الأولى، وقبل المباراة يحتل «النصر» ثالث المجموعة برصيد 16 نقطة، و«الأهلي بنغازي» متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بـ24 نقطة.

وتنقل قناة الوسط (WTV) الفضائية المباراة التي تنطلق الخامسة مساء، كما تبث مباشرة عبر موقع بوابة الوسط وصفحتها على منصة «فيسبوك»، ويسبقها استديو تحليلي بدء من الثانية والنصف ويقدمه مؤيد اسكندر وعبدالرزاق بلحاج رفقة عدد من الخبراء والمحللين الرياضيين.

وتبث قناة الوسط على التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6، والتردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7.