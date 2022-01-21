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مهرجان رياضي بمدرسة الكون احتفالا بعيد الاستقلال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 21 يناير 2022, 04:31 مساء
مهرجان رياضي بمدرسة الكون احتفالا بعيد الاستقلال
مدرسة الكون التعليمية بحي دمشق تُقيم مهرجانا رياضيا احتفالا بعيد الاستقلال. (الإنترنت)
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أقامت مدرسة الكون التعليمية الواقعة بمنطقة حي دمشق بطرابلس، مهرجانا رياضيا، احتفالا بعيد الاستقلال، اشتمل على عديد المسابقات الرياضية والألعاب الترفيهية من بينها مسابقات في كره القدم، والسلة والكرة الطائرة والشطرنج، والألعاب الصغيرة، ووُزعت فيه الجوائز والهدايا على المتفوقين.

وقال مشرف النشاط الرياضي بالمدرسة أنور الطوباشي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «إدارة المدرسة تولي اهتماما بمختلف المناشط الرياضية والثقافية والفنية، والمتميزون كان لهم مشاركة ناجحة، في مسابقتي القرآن الكريم والرسم اللتين أشرف عليها، مكتب النشاط المدرسي بتعليم أبوسليم».

وأضاف الطوباشي: «بالمدرسة أيضا فريق للشطرنج حقق نتائج متقدمة وأيضا فريق لأشبال كرة القدم، خاض عدة مباريات ودية مع أندية الترسانة وأبوسليم والمحلة». وأكمل الطوباشي أنه جارٍ العمل قريبا على تكوين فريقين للمدرسة في لعبتي الكرة الطائرة والسلة.

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