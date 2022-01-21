Atwasat

النصر والأفريقي في صدارة تفادي الهبوط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 21 يناير 2022, 02:52 مساء
النصر والأفريقي في صدارة تفادي الهبوط
منافسات الكرة الطائرة. (الإنترنت)
alwasat radio

جرت أمس بصالة مصراته للألعاب الرياضية، ثلاث مباريات في دوري تفادي الهبوط، للكرة الطائرة، أسفرت على النتائج التالية: 

فوز الأفريقي على البشائر، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25 /23، 33 /31، 25 / 19).

- تعرف على نتائج 3 مباريات في دوري الهبوط للكرة الطائرة
- 6 فرق في دوري تفادي الهبوط في الكرة الطائرة
- الأهلي طرابلس يتأهل لنهائيات كأس ليبيا في الكرة الطائرة

وفاز النصر على العروبة بثلاثة أشواط لصفر (25 /12، 25 /1 ، 25 / 18). وفاز المروج على الوحدة الويفات بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت  نتائجها (25 /18، 25 /8، 25 / 15).

وبعد الجولة الثانية الصدارة للنصر والأفريقي زليتن برصيد ست نقاط لكل منهما، وفارق الأشواط النصر + 6 والأفريقي + 5، وثالثا البشائر والمروج بثلاث نقاط لكل منهما وخامسا العروبة من دون نقاط، وخمسة أشواط، وسادسا الوحدة الويفات من دون نقاط وستة أشواط.

واليوم الجمعة ستقام بقاعة مصراته الألعاب الرياضية، ثلاث مباريات في الجولة الثالثة، المباراة الأولى ستجمع العروبة مع الوحدة الويفات، ويعقبها لقاء النصر والأفريقي زليتن، وثالث المباريات ستجمع المروج والبشائر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد × السويحلي» في الدوري الممتاز

بث مباشر عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد × السويحلي» في الدوري الممتاز
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
كأس ملك إسبانيا: أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من اللقب (فيديو)

كأس ملك إسبانيا: أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من اللقب (فيديو)
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة

البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)
الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»

الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»
بايدن يحذر روسيا: أي دخول عسكري لأوكرانيا سنعتبره «غزواً»

بايدن يحذر روسيا: أي دخول عسكري لأوكرانيا سنعتبره «غزواً»
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط

روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021

«بيزنس إنسايدر»: ليبيا ثاني أكبر منتجي النفط في أفريقيا خلال 2021
إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة

إنهاء الفترة الانتقالية رهن مبادرات وأهواء الأطراف المتنازعة على السلطة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
خافير كليمنتي يستقر على قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي الكويت
خافير كليمنتي يستقر على قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي الكويت
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»
الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام الأسبوع الثامن في الدوري الممتاز
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام الأسبوع الثامن في الدوري الممتاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا» أمام الخمس
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يفوز بثلاثية بعد «ريمونتادا»......
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة
انتهت عبر «WTV» الاتحاد يخطف نقطة التعادل بهدف أمام المحلة...
وفاة لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق هشام أبوالخيرات
وفاة لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق هشام أبوالخيرات...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 5 - 0 الأولمبي» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 5 - 0 الأولمبي» في الدوري ......
المزيد
النصر والأفريقي في صدارة تفادي الهبوط
النصر والأفريقي في صدارة تفادي الهبوط...
بث مباشر عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد × السويحلي» في الدوري الممتاز
بث مباشر عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد × السويحلي» في الدوري ......
اليوم.. 3 مباريات في الدوري الممتاز
اليوم.. 3 مباريات في الدوري الممتاز...
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام الأسبوع الثامن في الدوري الممتاز
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام الأسبوع الثامن في الدوري الممتاز...
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط