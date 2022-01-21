النصر والأفريقي في صدارة تفادي الهبوط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس بصالة مصراته للألعاب الرياضية، ثلاث مباريات في دوري تفادي الهبوط، للكرة الطائرة، أسفرت على النتائج التالية:

فوز الأفريقي على البشائر، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25 /23، 33 /31، 25 / 19).

- تعرف على نتائج 3 مباريات في دوري الهبوط للكرة الطائرة

- 6 فرق في دوري تفادي الهبوط في الكرة الطائرة

- الأهلي طرابلس يتأهل لنهائيات كأس ليبيا في الكرة الطائرة

وفاز النصر على العروبة بثلاثة أشواط لصفر (25 /12، 25 /1 ، 25 / 18). وفاز المروج على الوحدة الويفات بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25 /18، 25 /8، 25 / 15).

وبعد الجولة الثانية الصدارة للنصر والأفريقي زليتن برصيد ست نقاط لكل منهما، وفارق الأشواط النصر + 6 والأفريقي + 5، وثالثا البشائر والمروج بثلاث نقاط لكل منهما وخامسا العروبة من دون نقاط، وخمسة أشواط، وسادسا الوحدة الويفات من دون نقاط وستة أشواط.

واليوم الجمعة ستقام بقاعة مصراته الألعاب الرياضية، ثلاث مباريات في الجولة الثالثة، المباراة الأولى ستجمع العروبة مع الوحدة الويفات، ويعقبها لقاء النصر والأفريقي زليتن، وثالث المباريات ستجمع المروج والبشائر.