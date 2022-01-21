اليوم.. 3 مباريات في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الجمعة، مع ثلاث مباريات في الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري (2021-2022).

على ملعب أبوسليم الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة، يلتقي السويحلي ثاني المجموعة بـ14 نقطة، والمراقب عياد بريبش.

وعلى ملعب الزقوزي المدينة ثامن المجموعة الثانية بثماني نقاط، يلتقي المحلة سابع المجموعة بتسع نقاط والمراقب عمر عيسي.

وبملعب مصراته لقاء الاتحاد المصراتي رابع المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وضيفه الأولمبي، خامس المجموعة برصيد 11 نقطة، والمراقب ناجي الخباط.

والسبت يشهد ملعب بنينا ديربي مدينة بنغازي والذي يجمع النصر ثالث المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة مع الأهلي بنغازي، متصدر المجموعة وبالعلامة الكاملة 24 نقطة.