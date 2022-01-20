الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»

القاهرة - بوابة الوسط

نعى مجلس إدارة نادي الهلال الرياضي، ورئاسة الجمعية العمومية، ورابطة مشجعي النادي، النجم التاريخي واللاعب الدولي الأسطوري «ديمس الصغير»، والذي تُوفي، الخميس، بعد صراع مع المرض.

ولعب «ديمس الصغير»، مع الهلال في الدرجة الأولى في العام 61/62، بعد هدفه الشهير في مباراة فاليتا المالطي، وأصبح اسمه يتردد في كل الأرجاء، وكان الحديث يدور دائما عن بداية لاعب سريع شهرته «ديمس الصغير».

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شارة القيادة

لعب مع المنتخب الوطني الأول للمرة الأولى في دورة المعرض الدولية العام 1963 وسجل هدفين ضد الجزائر. «ديمس» هو صاحب أول هدف ليبي في التصفيات الأفريقية لكأس العالم العام 1969 في شباك منتخب إثيوبيا بملعب البركة ببنغازي في أول ظهور للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم وفاز وقتها المنتخب بهدفين لصفر.

كما حمل شارة قائد الفريق الوطني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وفي العام 1966 شارك مع المنتخب في كأس العرب بالعراق وتحصل فيها على لقب أفضل لاعب في البطولة، وهذا شيء يعتز به بشكل كبير لأنه تفوق عربي للاعب ليبي، في تلك الفترة التي كانت فيها كل المنتخبات العربية قوية.