خافير كليمنتي يستقر على قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي الكويت

قائمة المنتخب لوديتي المنتخب الكويتي تشهد تواجد فاضل سلامة والمهدي الكوت ومعاذ المنصوري ويوسف فايق وطارق ابشارة للمرة الأولى
يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لخوض مبارتين وديتين أمام المنتخب الكويتي، خلال أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا داي» يومي 29 يناير الحالي ويوم 1 فبراير.
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واختار المدير الفني للمنتخب الوطني المدرب الإسباني خافير كليمنتي، 23 لاعبا، استعدادًا للمبارتين.
وشهدت قائمة المنتخب تواجد لاعبين يظهرون للمرة الأولى مع «فرسان المتوسط»، وهم فاضل سلامة لاعب الأهلي بنغازي، المهدي الكوت من الأخضر، معاذ المنصوري حارس مرمى أبوسليم، يوسف فايق وطارق ابشارة لاعبا نادي الأولمبي.
وجاءت القائمة كالآتي
«معاذ اللافي ومراد الوحيشي ومعاذ المنصوري.. معتصم صبو وسند الورفلي وأحمد التريي وعلي يوسف وجمعة بورقيقة والمهدي الكوت وفاضل سلامة وأحمد المقصي.. عمر الخوجة والشامخ العبيدي ومأب شكري ومحمد التهامي ونورالدين القليب وطارق بشارة ومحمد صولة والسنوسي الهادي وحمدو الهوني وأنس المصراتي ومعاذ عيسى ويوسف فائق».
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