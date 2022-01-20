خافير كليمنتي يستقر على قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي الكويت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قائمة المنتخب لوديتي المنتخب الكويتي تشهد تواجد فاضل سلامة والمهدي الكوت ومعاذ المنصوري ويوسف فايق وطارق ابشارة للمرة الأولى

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لخوض مبارتين وديتين أمام المنتخب الكويتي، خلال أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا داي» يومي 29 يناير الحالي ويوم 1 فبراير.

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واختار المدير الفني للمنتخب الوطني المدرب الإسباني خافير كليمنتي، 23 لاعبا، استعدادًا للمبارتين.

وشهدت قائمة المنتخب تواجد لاعبين يظهرون للمرة الأولى مع «فرسان المتوسط»، وهم فاضل سلامة لاعب الأهلي بنغازي، المهدي الكوت من الأخضر، معاذ المنصوري حارس مرمى أبوسليم، يوسف فايق وطارق ابشارة لاعبا نادي الأولمبي.