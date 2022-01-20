اليوم.. 3 مباريات في ممتاز القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الخميس مع 3 مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، على ملعب البيضاء سيجمع اللقاء شباب الجبل ثامن المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، مع ضيفه الهلال رابع المجموعة بـ14 نقطة، والمراقب محمد حيدر.

وعلى ملعب الخمس، الشط عاشر المجموعة الثانية بنقطتين يحل ضيفًا على الخمس، تاسع المجموعة بـ6 نقاط، والمراقب السيفاو محمد.

- «بوابة الوسط» تستعرض الدوري الليبي.. الأخضر ودارنس في افتتاح الجولة التاسعة

وعلى ملعب مصراتة، لقاء أبوسليم سادس المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يتبارى مع الأهلي طرابلس ثالث المجموعة بـ13 نقطة، والمراقب محمد باكير.

وغدًا الجمعة على ملعب أبوسليم الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة يلتقي السويحلي ثاني المجموعة بـ14 نقطة والمراقب عياد بريبش.

وعلى ملعب الزقوزي، المدينة ثامن المجموعة الثانية بـ8 نقاط، يلتقي المحلة سابع المجموعة بـ9 نقاط والمراقب عمر عيسي.

وبملعب لقاء الاتحاد المصراتي رابع المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وضيفه الأولمبي، خامس المجموعة برصيد 11 نقطة والمراقب ناجي الخباط.

والسبت يشهد ملعب بنينا ديربي مدينة بنغازي والذي يجمع النصر ثالث المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة مع الأهلي بنغازي، متصدر المجموعة وبالعلامة الكاملة 24 نقطة.