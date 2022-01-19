بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قدمت اللجنة التسييرية لنادي «الأهلي طرابلس»، رسميًّا، مساء اليوم الأربعاء، اللاعب المهاجم أنيس الستلو، بعد أن تم توقيعه على سجلات النادي من جديد في عقد يمتد لمدة سنتين.

وشهدت الفترة الماضية، جدلًا وشدًّا وجذبًا بين «الأهلي طرابلس»، ونادي «الفتح الرباطي»، استمر لفترة طويلة، كللت بعود المهاجم أنيس السلتو إلى صفوف الفريق الأول في فترة مرحلة الإياب من الدوري الليبي لكرة القدم.

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وكانت إدارة النادي «الأهلي طرابلس»، وقعت رسميًّا قبل يومين مع اللاعب محمد الترهوني، قادمًا من نادي «سموحة» المصري.

اللجنة التسييرية لنادي «الأهلي طرابلس» تعلن رسميا التعاقد مع المهاجم أنيس الستلو لمدة سنتين. (المركز الإعلامي للنادي)

اللجنة التسييرية لنادي «الأهلي طرابلس» تعلن رسميا التعاقد مع المهاجم أنيس الستلو لمدة سنتين. (المركز الإعلامي للنادي)