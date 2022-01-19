قناة «WTV» تبث مباراة التحدي والتعاون على الهواء في الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة التحدي والتعاون، في تمام الساعة الثالثة، الأربعاء، ضمن الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، على ملعب أجدابيا، والمراقب نوري العبرة.

وعلى ملعب البيضاء، يستضيف الصداقة فريق خليج سرت، والمراقب إبراهيم الفاخري.

بقية مباريات الجولة التاسعة، تقام ثلاث مباريات، الخميس، على ملعب البيضاء، سيجمع اللقاء شباب الجبل وضيفه الهلال، والمراقب محمد حيدر، وعلى ملعب الخمس، الشط يحل ضيفًا على الخمس، والمراقب السيفاو محمد، وعلى ملعب مصراتة يقام لقاء أبوسليم والأهلي طرابلس، والمراقب محمد باكير.