الصداقة يستضيف خليج سرت.. والتحدي ضيف التعاون في الدوري الليبي الممتاز.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، الأربعاء، مع مبارتين ضمن الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وعلى ملعب البيضاء، الصداقة يستضيف خليج سرت، والمراقب إبراهيم الفاخري، وعلى ملعب أجدابيا، التحدي يحل ضيفًا على التعاون، والمراقب نوري العبرة.

بقية مباريات الجولة التاسعة، تقام ثلاث مباريات، الخميس، على ملعب البيضاء، سيجمع اللقاء شباب الجبل وضيفه الهلال، والمراقب محمد حيدر، وعلى ملعب الخمس، الشط يحل ضيفًا على الخمس، والمراقب السيفاو محمد، وعلى ملعب مصراتة يقام لقاء أبوسليم والأهلي طرابلس، والمراقب محمد باكير.

وعلى ملعب أبوسليم، يلتقي بطل الدوري وحامل اللقب فريق الاتحاد، الجمعة، مع السويحلي، والمراقب عياد بريبش، وعلى ملعب الزقوزي، يلتقي المدينة مع المحلة، والمراقب عمر عبسي، ويقام لقاء الاتحاد المصراتي وضيفه الأولمبي، والمراقب ناجي الخباط.

ويقام ديربي مدينة بنغازي، السبت، ويجمع النصر مع الأهلي بنغازي، على ملعب شهداء بنينا، والمراقب أسامة الأشهب.