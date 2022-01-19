معسكر للمبارزة الليبية بتونس استعدادا لبطولة البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

دخل منتخب المبارزة الليبية في معسكر خارجي بتونس، يتواصل حتى 25 يناير الجاري، استعدادًا لبطولة البحر المتوسط للمبارزة، والتي تستضيفها الأردن فى الفترة من 28 حتى 30 يناير الجاري.

يترأس الوفد الليبي للمبارزة عضو الاتحاد ضو التومي ويضم المدرب سراج الدين التاجوري والحكم الدولي إيهاب أبوشكيوة، والرياضيون أبوبكر القاضي، وأنس أبوجطيلة، وعبدالمالك القاضي، ومحمد هشام بن الحاج، وأنس بن صويد.

يُشار إلى أن العراق والأردن عضوان شرفيان في ألعاب البحر المتوسط للمبارزة، لهما حق المشاركة، ولا يحق لهما الانتخابات.

بعثة المبارزة الليبية. (فيسبوك)