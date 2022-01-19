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طائرة النصر والمروج في افتتاح دوري تفادي الهبوط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 19 يناير 2022, 09:33 صباحا
طائرة النصر والمروج في افتتاح دوري تفادي الهبوط
مراسم قرعة الكرة الطائرة. (فيسبوك)
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ينطلق، الأربعاء، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، دوري تفادي الهبوط في الكرة الطائرة، بمشاركة الفرق الستة المتحصلة على الترتيب الأخير وما قبل الأخير في مجموعتها.

الأندية الستة هي: النصر والمروج عن المجموعة الأولى، والبشائر والأفريقي زليتن عن المجموعة الثانية، والعروبة والوحدة الويفات عن المجموعة الثالثة.

وعُقِد الاجتماع الفني للبطولة، الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة المشرفة ميلود الحمروش، وبحضور مندوبي الأندية المشاركة، تم فيه توضيح طريقة الدوري التي ستقام بنظام التجمع للفرق الستة، ومن نصف دوري، وبواقع ثلاث مباريات يوميًا على أرضية صالة الألعاب الرياضية بمصراتة.

وبحسب القرعة جاءت مباريات، الأربعاء، على النحو الآتي: مباراة الافتتاح ستجمع النصر والمروج، وتعقبها مباراة مباراة البشائر مع الوحدة الويفات، وثالث المباريات ستجمع العروبة والأفريقي زليتن.

فريق الطائرة بنادي الأفريقي زليتن. (صفحة نادي الأفريقي زليتن عبر فيسبوك)
فريق الطائرة بنادي الأفريقي زليتن. (صفحة نادي الأفريقي زليتن عبر فيسبوك)
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