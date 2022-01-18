فوز سلة المروج والمدينة في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، الإثنين، مباراتان في الدوري الليبي لكرة السلة، انتهيتا بفوز المروج على السلفيوم بنتيجة (80-56)، والمدينة على الأوليمبي (90-57).

ويقام الأربعاء، بقاعة قرطبة مباراتان أيضا، الأولى تجمع الأولمبي مع اليرموك، ويعقبها لقاء المدينة مع الأهلي طرابلس.

سبق وفاز التحدي على منتخب الشباب 18 عامًا بنتيجة 55/ 36، وفاز النصر على الهلال 74 / 52، وفاز الأهلي طرابلس على الشباب 85 /48، وفاز المدينه على الأولمبي 91 /57.

وفي سياق متصل أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة عن مواعيد المباريات المؤجلة.

مباراة المروج والسلفيوم. (صفحة المروج عبر فيسبوك)