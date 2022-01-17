أسامة الساعدي رئيسا لفرعي اليد بالمنطقة الثانية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق الفوناس قرارًا، بإعادة تشكيل الاتحاد الفرعي لكرة اليد بالمنطقة الثانية برئاسة أسامة عبدالرحمن الساعدي، ونائبه حسين أبوغالية، والأمين العام عبدالباسط خليفه السميطي، وأمين الصندوق زين العابدين الاؤجلي.

وضم التشكيل عضوية مرعى الدويبي، وفرج عبدالسلام، ومحمد على الجهاني.

ويمارس الاتحاد الفرعي كافة الاختصاصات المخوله له ، وحسب ما تنص عليه اللوائح التنظيمية لمسابقات كرة اليد.

وفي سياق متصل صدر عن رئيس الاتحاد أيضا قرارا بتشكيل لجنة تسليم واستلام بين الاتحاد الفرعي السابق والحالي برئاسة محمد أحمد علي، والمقرر يوسف الجلجان وعضوية محمد مراجع العماري، على أن تنهى اللجنة عملها خلال أسبوع وتحيل محضر التسليم والاستلام إلى المدير التنفيذي للاتحاد.