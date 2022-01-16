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تشكيل لجنة إعلامية جديدة باتحاد كرة اليد

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 16 يناير 2022, 05:05 مساء
تشكيل لجنة إعلامية جديدة باتحاد كرة اليد
شعار الاتحاد الليبي لكرة اليد. (إنترنت)
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صدر عن رئيس لجنة الإدارة بالاتحاد العام لكرة اليد قرار بتشكيل لجنة إعلامية جديدة بالاتحاد يترأسها عماد فرج الفيتوري ونائبة ارحومة عزيز وعضوية آخرين يمثلون  المناطق وسط وغرب وجنوب وشرق ليبيا.

وينطلق الموسم الرياضي الجديد للاتحاد الليبي لكرة اليد في 24 يناير الجاري بمباراة الكأس الممتازة بين الهلال والأهلي طرابلس.

وحدَّد الاتحاد العام 31 يناير الجاري موعدًا لانطلاق الدوري الجديد لكرة اليد، بمشاركة 10 فرق، تتبارى فيما بينها من مجموعة واحدة من مرحلتين (ذهابًا وإيابًا).

وجاءت مباريات الجولة الأولى على النحو الآتي: الأهلي طرابلس يواجه الشرطة، والجزيرة يتبارى مع الاتحاد، والأهلي بنغازي يلتقي النجمة، والمروج مع النصر، وبنغازي الجديدة يلتقي الهلال.

صورة ضوئية من قرار رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد. (صفحة سرت عبر فيسبوك)
صورة ضوئية من قرار رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد. (صفحة سرت عبر فيسبوك)
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