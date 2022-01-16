الحمروش يترأس لجنة بطولة تفادي هبوط الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

ينظم الاتحاد العام للكرة الطائرة بطولة تفادي الهبوط في الدوري الليبي، بمشاركة أصحاب التراتيب الأخيرة في المجموعات الثلاث، لتنطلق الثلاثاء، بقاعة مصراتة.

يترأس لجنة تفادي الهبوط ميلود الحمروش، ونائبه الحسين بن طاهر، ورئيس لجنة الحكام عبدالحكيم رمضان، وعن المكتب الإعلامي خليل عبيد، كما ضمت اللجنة في عضويتها عبدالله الأشهب وحسين أبوفناس وخالد التايب.

يشار إلى أن بطولة تفادي الهبوط للكرة الطائرة، ستقام بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، الثلاثاء المقبل، بنظام النصف دوري، بمشاركة الفرق التي جاءت في الترتيب الأخير وما قبل الأخير في المجموعات.

عن المنطقة الأولى: النصر، والمروج، وعن المنطقة الثانية: البشاير، والأفريقي زليتن، وعن المنطقة الثالثة: العروبة والوحدة الويفات.

وفي ختام المنافسات، صاحبا الترتيب الأول والثاني يبقيان في الدرجة الأولى، وصاحبا الترتيب الخامس والسادس يهبطان مباشرة للدرجة الثانية.