المحلة يتبارى مع الشط والأهلي طرابلس يلتقي الخمس في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، الأحد، مع مبارتين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، على ملعب ترهونة، سيجمع اللقاء المحلة سابع المجموعة بـ7 نقاط مع الشط في الترتيب العاشر والأخير برصيد نقطة واحدة، والمراقب لطفي بللو.

وعلى ملعب الجميل، الأهلي طرابلس خامس المجموعة الثانية بـ10 نقاط يتبارى مع الخمس تاسع المجموعة برصيد 6 نقاط، والمراقب عبدالله المنصوري.

ويشهد الإثنين، على ملعب أبوسليم، استضافة الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ15 نقطة لفريق الأولمبي ثالث المجموعة برصيد 11 نقطة، والمراقب عادل الراعي، وعلى ملعب مصراتة، الاتحاد المصراتي يستضيف المدينة، والمراقب صبحى القلالي.