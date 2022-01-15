سلة ليبيا تدخل معسكرا قبل السفر للبطولة العربية في دبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

دخل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة السلة معسكرا إعداديا في قاعة نادي المدينة بطرابلس، وذلك استعدادا للبطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات، والتي ستنطلق من 8 حتى 16 فبراير المقبل في دبي.

وبعد ختام المعسكر المحلي سيتحول المنتخب إلى مصر في 20 يناير الجاري، للدخول في معسكر أخر قُبيل التحول إلى دبي لخوض غمار البطولة العربية للمنتخبات بقيادة المدرب المصري أمير إبراهيم، بحسب صفحة كرة السلة الليبية عبر «فيسبوك».

وكان المدرب الجديد للمنتخب استدعى عناصر المنتخب الأول من الأهلي طرابلس: أنيس المنصور، ونسيم بدورش وهو مصاب حاليا، ومحمد الساعدي، وغيث الرحمن مفتاح، ومحمد جمعة.

ومن الأهلي بنغازي: سفيان الشويهدي، وإسماعيل الجهمي، وداريس زيو، ومحمد عيسي، وعمر الدرفلي، ومن نادي الاتحاد: عبد القادر رزق وأحمد الفلاح، ومحمد المبروك، وعلي مادي الزلو، وأسعد رزق، ومن نادي النصر: محمد بو زقية وعلي الزناتي، ومن نادي المروج: ضياء الدين الريفي، ومن نادي الهلال: محي الدين الغرياني، ويوسف الأوجلي.