الهلال يلتقي التحدي والسويحلي يستضيف أبوسليم في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، السبت، مع مبارتين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ففي المجموعة الأولى، وعلى ملعب شهداء بنينا ببنغازي، يلتقي الهلال رابع المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة مع التحدي تاسع المجموعة برصيد خمس نقاط.

وفي المجموعة الثانية، وعلى ملعب مصراتة، يستضيف السويحلي ثالث المجموعة برصيد 11 نقطة فريق أبوسليم سادس المجموعة برصيد10 نقاط.

وغدًا الأحد، يلتقي المحلة مع الشط، والأهلي طرابلس يتبارى مع الخمس بملعب الجميل.

ويستضيف، الإثنين، الاتحاد نظيره الأولمبي على ملعب أبوسليم، والاتحاد المصراتي يستقبل المدينة.