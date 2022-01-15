مسابقات السلة تعلن إعادة مبارتي اليرموك أمام الأولمبي والمدينة مع الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة، إعادة مبارتي اليرموك والأولمبي، والأهلي طرابلس والمدينة، اللتين توقفتا، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتسرب المياه داخل أرضية الملعب.

وأعلنت لجنة المسابقات إعادة المبارتين لتعذر استكمالهما خلال 24 ساعة، طبقًا لنص المادة 46 من لائحة المسابقات، وإقامتهما بقاعة قرطبة الأربعاء 19 يناير الجاري.

يذكر أن المبارتين المعادتين ضمن المجموعة الأولى، مباراة الأولمبي واليرموك، توقفت في الربع الثاني وتحديدًا في الدقيقة 7.37 بسبب انقطاع التيار الكهربائي، والنتيجة تشير إلى تقدم اليرموك (28-25).

أما مباراة المدينة والأهلي طرابلس فتوقفت في نهاية ربعها الثاني بسبب هطول الأمطار بغزارة، وتسربها من فتحات السقف لداخل أرضية الملعب، والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي طرابلس (39-14).

يشار إلى أن نص المادة 46 من لائحة المسابقات يقول «في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث أعطال في الأجهزة الفنية للمباراة بعد بدايتها، يتم الانتظار لمدة لا تزيد على الساعة، يقوم بعدها حكم المباراة بإعلان إيقافها، على أن تستأنف خلال 24 ساعة من توقفها، وباعتبار كأنها لم تقف وبنفس طاقم التحكيم، وإذا تعذر ذلك لظروف يراها المكتب التنفيذي للاتحاد العام، أو الاتحاد الفرعي أو اللجنة الفنية، يتم تأجيلها، وتعاد المباراة كاملة، على أن يصدر قرار توضيحي بذلك».