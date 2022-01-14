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انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 2 - 0 الأخضر» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يناير 2022, 08:40 مساء
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 2 - 0 الأخضر» في الدوري الممتاز
فريق الأهلي بنغازي. (الإنترنت)
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يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، أمام ضيفه نادي الأخضر، على ملعب شهداء بنينا الدولي، ضمن الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز.

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ويدخل الأهلي بنغازي هذه المباراة وهو يحتل صدارة الدوري برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة بعدما حقق سبعة انتصارات في المباريات السبع الماضية، بينما يبدأ الأخضر هذا اللقاء وهو يتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل.

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