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طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر وتحلق في نهائيات الكأس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 14 يناير 2022, 05:13 مساء
طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر وتحلق في نهائيات الكأس
منافسات الكرة الطائرة. (الإنترنت)
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أُجري بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج، نهائي مسابقة كأس ليبيا للكرة الطائرة لفرق المجموعة الأولى جمعت الأهلي بنغازي والنصر.

وتواصلت نتيجة المباراة لخمسة أشواط، تقدم النصر بنتيجة الشوطين الأول والثاني (28 / 26، 25 / 19)، عاد بعدها الأهلي بنغازي وتفوق بنتيجة الشوطين الثالث والرابع (25 / 21، 25 / 23)، وجرى اللجوء للشوط الخامس الذي حسمه الأهلي بنغازي لصالحه وبنتيجة (15/12).

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وبهذا الفوز تأهل الأهلي بنغازي عن المجموعة الأولى لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة. 

وأدار المباراة الحكمان الدولي حسين البركي، حكما أول وعصام الفسي حكما ثانيا، وحكام الراية علي بوجناح، وفرج بوعربية، وسعد الورفلي، وأعبيد البرغثي، والمسجل علي الأوجلي.

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