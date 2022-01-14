انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 2 - 2 شباب الجبل» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

شهد ملعب 10 يونيو بمدينة أجدابيا، تعادل فريق خليج سرت أمام نادي شباب الجبل، بثنائية لمثلهما، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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ودخل كل فريق هذه المباراة وعينه على تحقيق النقاط الثلاث حيث يريد نادي خليج سرت الخروج من مرحلة الخطر في آخر الترتيب، بينما يريد شباب الجبل تحقيق فوز جديد والاقتراب أكثر من وسط ترتيب المجموعة الأولى التي تشهد منافسة قوية بين مختلف الفرق.