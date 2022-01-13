سداسي الدوري الليبي للطائرة بمدينة مصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكد المكتب التنفيدي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة، برئاسة عدنان البكباك، أن سداسي الدوري الليبي للكرة الطائرة، سيكون بمدينة مصراتة بعد تعذر إقامته بطبرق وزوارة لعدم جاهزية القاعتين، وسينطلق السداسي في موعده المحدد يوم 26-1-2022.

وجاء نظام النهائيات في الدوري الليبي كالتالي:

- السداسي يقام بنظام نصف دوري الأربعة الفرق الأولى تتأهل للرباعي الأول والثاني.

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- صاحب المركز الأول في السداسي سيختار المدينة المستضيفة للرباعي الثاني شريطة أن تكون القاعة تتبع شركة المنشآت الرياضية، وأن تكون ذات جاهزية لاستضافة المباريات.