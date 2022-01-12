النصر يحسم الديربي أمام الأهلي بنغازي.. والجزيرة يواصل الانتصارات في دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 12 يناير 2022, 11:16 صباحا
مباراة سابقة لفريق سلة النصر. (نادي النصر عبر فيسبوك)

جرت، الثلاثاء، ثلاث مباريات ضمن مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة، ففي المجموعة الأولى، فاز الجزيرة على منتخب الشباب 18 عاما، بنتيجة (61-57) ليرتفع رصيد الجزيرة إلى أربع نقاط، وصار منتخب الشباب برصيد نقطتين من مباراتين.

وفي المباراة الثانية فاز الاتحاد على فريق الشباب (56-39) ليرتفع رصيد الاتحاد إلى أربع نقاط، والشباب صار بثلاث نقاط.

وفي المجموعة الثانية، بدأ النصر مشواره بحسم ديربي بنغازي لصالحه بفوزه على الأهلي بنغازي بنتيجة (73-62).

ويتجدد الموعد، الأربعاء، مع أربع مباريات، في المجموعة الأولى، الأولمبي يلتقي اليرموك، ويعقبها لقاء المدينة مع الأهلي طرابلس، وفي المجموعة الثانية، المروج يلتقي منتخب 18عاما، ويعقبها مباراة التحدي والهلال.

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