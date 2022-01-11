تقرير مراقب «كاف» قريميدة حول ملعب شهداء بنينا وسط احتمالية لعب الاتحاد والأهلي طرابلس خارج ليبيا

محمد قريميده. (أرشيفية : الإنترنت)

سجل مرقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ومفتش عام ملعب شهداء بنينا، محمد قريميدة، عدة ملاحظات في تقريره، بعد الجولة التفتيشية التي جرت في السادس من يناير الجاري.

شمل تقرير الزيارة 15 نقطة، يحتاجها الملعب حتى يجري تجديد اللعب فيه من قبل «كاف»، بحسب رسالة قريميدة، والتي جاء فيها ما يلي:

«هناك ضرورة لتوفير شهادة ضمان نوعية وتركيب واستعمال عشب ملعب معتمد من الفيفا من الشركة الموردة وتركيب أرضية أو فرش بلاستيك ضد الانزلاق بحجرات تغيير الملابس وتركيب إدارة خارجية عند مدخل الملعب وتنظيف كامل لمرافق الملعب وتثبيت كراسي الملعب واستبدال الكراسي المكسورة وتركيب وصيانة طاولات الإعلاميين بالمنصة».

وشدد قريميدة أيضا على ضرورة «تثبيت مصادر الكهرباء وإنشاء وتجهيز قاعة المؤتمر الصحفي واستكمال الحجرات الملاصقة وتنظيف منطقة المولد الكهربائي وإزالة الأعشاب والأشجار العشوائية بالمحيط وتعبيد مدخل حافلات اللاعبين وتحديد وتجهيز منطقة اللقاءات السريعة، وتنظيف وتجهيز غرفة التحكم، وتوريد وتركيب اللوحات الإرشادية داخل وحول الملعب، وتشغل لوحة النتائج، وتنظيف الحمامات الخارجية والمقاهي، وتوفير لوحة البدلاء الإلكترونية ونقالات إسعاف اللاعبين».

وحسب متطلبات «كاف» يفرض الاتحاد الأفريقي صيانة على ملعب بنينا واستبدال أرضية الملعب قبل استقبال أي مباراة خارجية على أن تكون الأرضية عشب اصطناعي درجة سادسة، ما يعني صعوبة لعب ممثلي ليبيا الأهلي طرابلس والاتحاد في «الكونفدرالية» داخل ليبيا.

خطاب قريميدة. (فيسبوك)