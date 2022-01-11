لقاء مرتقب بين النصر والأهلي بنغازي في كأس الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 11 يناير 2022, 02:36 مساء
مباراة للنصر في الكرة الطائرة. (صفحة نادي النصر عبر فيسبوك)

جرت، الإثنين، بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج، مباراتان في كأس ليبيا للكرة الطائرة، عن فرق المجموعة الأولى، انتهيتا بفوز النصر على الهلال، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-21، 25-19، 25-15).

وفي المباراة الثانية، فاز الأهلي بنغازي على المروج بثلاثة أشواط دون مقابل أيضا، كانت نتائجها (25-14، 25-18، 25-16).

الفائزان النصر والأهلي بنغازي، يلتقيان الخميس المقبل، بقاعة المرج لتحديد الفريق المتأهل إلى نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة.

ونبقى مع مسابقة الكأس للإشارة إلى تأهل السويحلي عن المجموعة الثانية، بعد فوزه ذهابا (3-1)، وإيابا الإثنين (3-0)، ليتحدد الجمعة المقبل بطل المجموعة بين أساريا والأهلي طرابلس.

يشار إلى أن أساريا تأهل بعد فوزه على العروبة (3-0) كانت نتائجها (25-10، 25-19، 25-21)، والأهلي طرابلس بعد فوزه على الوحدة الويفات بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-10، 25-21، 25-9).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روايات لبنانيين قذفتهم رياح الانهيار الاقتصادي إلى أمواج البحر
اقتصاد
كوريا الشمالية تعلن ثاني تجاربها الصاروخية في أقل من أسبوع
دولى
طبيخ ستيفاني!
وجهات نظر
التنمية في ميزان القيم
وجهات نظر
زلزال عنيف يضرب قبرص ويشعر به مصريون
عربى
عين على الانتخابات | لقاء مع المرشح الرئاسي محمد المزوغي
فيديو
هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية
فيديو
كاركاتير حليم - غرق شوارع بالمياه جراء أمطار غزيرة في ليبيا
كاريكاتير
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
دولى
صبري قشوط يعلن عبر «الوسط» استقالته من تدريب فريق الأفريقي
رياضة محلية
محمد صلاح: مصر ليست مرشحة للفوز بكأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
لقاء الحداد والناظوري .. بحث تشكيل لجان مشتركة لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
تشافي يعلن قائمة برشلونة لـ«كلاسيكو السوبر» في السعودية
رياضة عالمية
بليحق: لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب تناقش أمورا فنية خاصة بالانتخابات مع ...
ليبيا
يوفنتوس يعلن خضوع كييزا لجراحة الرباط الصليبي وسط موسم مهدد للإيطالي الدولي
رياضة عالمية
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
ليبيا
كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
كاريكاتير
شكشك: «الصحة» الأكثر فسادا وفاتورة العلاج في تونس 800 ألف دينار يوميا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تفعل عند ظهور علامة EPC؟