لقاء مرتقب بين النصر والأهلي بنغازي في كأس الطائرة

مباراة للنصر في الكرة الطائرة. (صفحة نادي النصر عبر فيسبوك)

جرت، الإثنين، بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج، مباراتان في كأس ليبيا للكرة الطائرة، عن فرق المجموعة الأولى، انتهيتا بفوز النصر على الهلال، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-21، 25-19، 25-15).

وفي المباراة الثانية، فاز الأهلي بنغازي على المروج بثلاثة أشواط دون مقابل أيضا، كانت نتائجها (25-14، 25-18، 25-16).

الفائزان النصر والأهلي بنغازي، يلتقيان الخميس المقبل، بقاعة المرج لتحديد الفريق المتأهل إلى نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة.

ونبقى مع مسابقة الكأس للإشارة إلى تأهل السويحلي عن المجموعة الثانية، بعد فوزه ذهابا (3-1)، وإيابا الإثنين (3-0)، ليتحدد الجمعة المقبل بطل المجموعة بين أساريا والأهلي طرابلس.

يشار إلى أن أساريا تأهل بعد فوزه على العروبة (3-0) كانت نتائجها (25-10، 25-19، 25-21)، والأهلي طرابلس بعد فوزه على الوحدة الويفات بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-10، 25-21، 25-9).